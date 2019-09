Sperone, ex asilo diventa rifugio per prostitute e tossici: "Abbiamo paura per i nostri figli" | VIDEO

Si trova in via Padre Annibale di Francia ed è abbandonato da oltre dieci anni. I residenti: "Bruciano di tutto, costretti a respirare diossina". Presentata una petizione al Comune per accelerare le procedure e destinare lo spazio a nuova vita