Boxe, verso la conquista del titolo nazionale: un video racconta la sfida di Bentivegna

Il regista Maurilio Mangano, aiutato dal filmaker Salvatore Costa, ha omaggiato con le immagini la preparazione del pugile palermitano in vista del match contro il piemontese Massimiliano Ballisai in programma per fine maggio al PalaOreto.

"Non guardare il muro che hai davanti, guardati alle spalle, pensa a quanta strada hai fatto. Li senti i tuoi compagni al tuo fianco?", dice la voce fuoricampo nel promo che accompagnerà Bentivegna alla conquista del titolo nazionale superleggeri. Ad allenare il boxeur, con un record di 13 vittorie e una sola battuta d'arresto, c'è Luigi Spera della Palestrapopolare Palermo.

"Quando mi ha chiesto se mi andasse di girare un breve video sull’assalto al titolo di Giancarlo Bentivegna, devo dire che mi sono sentito onorato. Non si è trattato semplicemente di un lavoro, per me, ma di un gesto d’amore ricambiato. Quando con mia moglie siamo arrivati dalla Georgia un paio di anni fa, Giancarlo e Luigi - racconta Mangano - hanno accolto nostro figlio Lasha, appena adolescente, come se fosse un fratello minore. Gli hanno insegnato l’italiano, i valori dello sport, e in particolare della boxe. Coraggio, solidarietà, dedizione, rigore, amore per sé e per gli altri".

L'intenzione del regista, come lui stesso racconta, è stata quella di andare oltre il "lavoro": "Ci sono ragazzi, in quella palestra, di ogni età, ceto sociale, storia, che crescono e si formano come uomini migliori. Con questo piccolo video ho voluto in qualche modo ripagare in minima parte quell’amore che Spera e tutti i ragazzi della palestra dedicano allo sport ma anche al futuro degli individui e dell’ambiente in cui vivono".

Con l'occasione gli amici e i compagni di Bentivegna della Palestrapopolare hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere l'impresa e permettere l'organizzazione dell'appuntamento sportivo. "L'evento - si legge in una nota - si prefigura come uno dei più grandi e importanti di tutti i tempi fra quelli svoltisi in Sicilia e peraltro prevederà sia il patrocinio che un supporto per le operazioni logistiche da parte del Comune di Palermo in vista dell'incontro che si terrà a fine maggio presso il PalaOreto, il palazzetto dello sport sito di via Santa Maria di Gesù".