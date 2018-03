Progetto Dame, allo Zen 100 ragazzi sui banchi diventano professionisti dell'arte | VIDEO

Lezioni di fotografia, musica elettronica, video e film making, arti circensi, danza, scenografia, recitazione. Un anno di lavoro per aiutare tanti giovani a realizzare il loro sogno: lavorare nel mondo dello spettacolo.

Sui banchi oltre 100 giovani siciliani del quartiere San Filippo Neri che hanno partecipato ai corsi del progetto Dame (Donne e arte: mondi in evoluzione) finanziato dal ministero delle Politiche giovanili, con l'obiettivo di valorizzare le competenze artistiche e creative di giovani under 35 per sviluppare la nascita di imprese nel settore e creare occupazione. Dieci i corsi, totalmente gratuiti, che sono stati attivati nell’ambito del progetto - di cui è capofila l’associazione Baco da seta, in partnership con Next, Feedback, Cromatismi del Mediterraneo, Moysicos e Anffas - partito un anno fa e adesso alle battute finali.

La fase finale del progetto è stata raccontata oggi nella Sala Rostagno di Palazzo delle Aquile. I giovani partecipanti, con un’età media di 16 anni, hanno seguito le lezioni di danza con la direzione artistica di Stefania Cotroneo, coreografa al teatro Al Massimo di Palermo e la docenza della ballerina professionista, Giulia Tartamella; regia e film making con il regista Pier Francesco Li Donni, video making con Costanza Arena, arti circensi con Maria Stella Pitarresi e Riccardo Strano della Scuola di circo e arti performative Circ’Opificio, fotografia con Carlotta Magliocco, musica elettronica con Salvatore Castellana e scenografia con Marilisa Cusimano e recitazione con Alessandra Morana.

Dai banchi al palcoscenico. I partecipanti sono stati protagonisti, infatti, anche di due “red carpet”, due esperienze di spettacolo che li hanno visti all’opera al Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo, lo scorso settembre, dove hanno messo in scena “I colori e i suoni di Parigi” ispirato al romanzo Notredame de Paris di Victor Hugo e al Catania art day, l’evento realizzato lo scorso 28 dicembre che ha animato il centro storico della città etnea con spettacoli itineranti, performance in esterna e concerti di musica classica.

Una o più borse di studio saranno offerte ai giovani più meritevoli per la creazione di una start-up nel settore con la possibilità di avvalersi di un consulente esperto in avvio di impresa. “E’ stata una grande scommessa - dice Giovanna Gaballo, legale rappresentante dell’associazione Baco da seta - organizzare nel quartiere di San Filippo Neri le officine dell’arte, i corsi gratuiti nell’ambito dello spettacolo e coinvolgere nella formazione giovani disincantati, che non credono nel futuro o nella speranza di potere realizzare un sogno. Nonostante le mille difficoltà, siamo riusciti a portare a termine il progetto coinvolgendo oltre 100 giovani siciliani, formati da professionisti nel loro campo".

“La formazione nel settore artistico e creativo rivolta a questi ragazzi - spiega Maurizio Giambalvo, referente dell’Associazione Next - è utile non soltanto per avere accesso, in qualità di professionisti, al mondo del lavoro in questi settori ma ha offerto un patrimonio di competenze utili in maniera trasversale, che ha arricchito il loro bagaglio culturale ed esperienziale indipendentemente da un potenziale sbocco lavorativo”.