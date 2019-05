"Le idee non si censurano": studenti, docenti e sindacati in piazza per la prof sospesa | VIDEO

In centinaia si sono ritrovati oggi in strada, davanti alla Prefettura ma anche davanti all'istituto Vittorio Emanuele III, per Rosa Maria Dell'Aria, la professoressa d'italiano sospesa dall'insegnamento per 15 giorni per non aver vigilato sul lavoro di alcuni suoi studenti che in un video hanno accostato le leggi razziali al decreto Sicurezza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Una mobilitazione che ha unito studenti, sindacalisti, insegnanti e politici. In piazza anche il sindaco Leoluca Orlando. "La scuola è libera e i balconi pure", "Un governo che demolisce l'istruzione libera la teme", "Adesso sospendeteci tutti", si legge in alcuni dei cartelloni esposti dai manifestanti. E a fare da sottofondo "Bella Ciao".