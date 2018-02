Dopo 16 anni si realizza il sogno di una coppia sterile: "Maria Francesca, il nostro miracolo" | VIDEO

Rosalia e Antonino dopo tanti tentativi si sono affidati all'equipe del professor Antonio Perino, al Cervello. "Grazie, ci avete fatto un dono grandissimo".

Non riescono a smettere di guardarla e baciarla e di ringraziare i medici che li hanno assistiti nel loro percorso. Più di 16 anni di sacrifici e interventi. Poi quello che considerano il loro piccolo grande miracolo. La piccola pesa 2 chili e 700 grammi ed è nata due giorni fa con parto cesareo. I genitori, 35 anni lei e 37 lui, hanno deciso di chiamarla Maria Francesca, come la santa di Napoli a cui è dedicata la "sedia della fertilità" all'interno piccolo museo situato nei Quartieri Spagnoli.

Grande soddisfazione per i neo genitori ma anche per il direttore del Centro unico interaziendale di procreazione assistita che ha sede all’ospedale Cervello, Antonio Perino, per i medici e gli operatori che lavorano per risolvere i problemi di infertilità delle coppie. "Ringraziamo anche Dio - dicono Rosalia Mazzè e Antonino Scrivano - perché ha guidato noi e tutto lo staff in questo cammino. Mi hanno fatto il dono della maternità. Ora inizia una nuova vita".