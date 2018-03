Dalla Passione di Cristo ai Fornai alle processioni in centro: Venerdì Santo tra lacrime e devozione | VIDEO

Musiche struggenti, occhi rivolti al dolore sul volto di Gesù e il dolce incontro tra le vare che cullano la Madonna e suo Figlio. Forte la commozione dei presenti ai riti che precedono la Pasqua.

Dalla rappresentazione mistica e suggestiva della Chiesa dei Fornai - che anche quest'anno si è rinnovata per far rivivere insieme con dedizione il calvario e la Resurrezione di Cristo - alle storiche processioni che ogni "invadono" il cuore della città, messe in scena da diverse parrocchie e congregazioni. Tra tutte, molto partecipata quella della confraternita Maria Santissima de la Soledad. Tantissimi i palermitani e i turisti che hanno preso parte ai tradizionali riti pasquali del capoluogo.