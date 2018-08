Si scatena con la ballerina, la moglie lo schiaffeggia davanti a tutti | VIDEO

Ha visto il marito scatenarsi a ritmo di danza con una ballerina appariscente e non ci ha pensato due volte a schiaffeggiarlo davanti a una folla divertita e riportarlo "all'ordine". Momenti di ilarità sabato sera al ristorante-pizzeria Agorà di Prizzi. Il video pubblicato su Facebook è diventato subito virale.

Dopo la cena diverse persone hanno iniziato a ballare anche grazie all'animazione di Laura Evangelista, ballerina palermitana professionista. La giovane a un certo punto ha deciso di scendere dal cubo. "Una cosa che faccio spesso, il mio compito è cercare di animare la serata. E così ho 'mirato' questi due uomini per cercare di coinvolgerli", racconta Laura a PalermoToday. E in effetti l'obiettivo è stato centrato. Perchè i due - inizialmente timidi - hanno iniziato a scatenarsi. Attorno le persone scandivano i passi a suon di applausi. E ovviamente in tanti avevano lo smartphone in mano per riprendere la scena.

A un certo punto l'imprevisto. La moglie di uno dei due irrompe al centro della sala e molla due schiaffi sulla spalla del marito trascinandolo fuori dal locale. Una scena che ha provocato le risate delle tante persone presenti e della stessa ballerina. "Faccio questo lavoro da 10 anni - spiega - ma non mi era mai capitata una scena del genere. Alla fine non stava facendo nulla di male. Ancora rido se ci penso". Il video è stato condiviso su Facebook e Instagram. E condivisione dopo condivisione è arrivato all'altro capo del mondo. "Mi sono arrivate chiamate dalla Spagna - conclude Laura - e perfino dall'Australia. Mi ha contattato gente che non sentivo da anni, come se avessi vinto alla lotteria. Magari questa improvvisa popolarità potrà dare una svolta alla mia carriera". Non è dato sapere invece quale "punizione" sia stata inflitta al marito ballerino...