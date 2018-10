Screening gratis contro il tumore al seno, volontari in campo per la prevenzione | VIDEO

Medici e infermieri volontari in campo per la prevenzione. Concluse le loro ore lavorative, numerosi operatori sanitari appartenenti all'Ordine di Malta, vestono i panni dei volontari ed eseguono delle visite gratuite a tutte le persone in difficoltà economica che non possono permettersi le cure negli ospedali o nelle cliniche specializzate.

Oggi, nell'ambulatorio solidale della parrocchia Santissimo Crocifisso di Acqua dei Corsari, è il turno dello screening senologico. Circa 15 le donne che nel corso della mattina hanno approfittato delle visite gratuite, ma i controlli proseguiranno per tutto il pomeriggio, fino alle 19. Il gruppo, guidato dal responsabile Marcello Cenci e con l’aiuto del parroco Nnaemeka Nwog, continua così la sua attività di assistenza sanitaria a favore dei cittadini: la chirurga Suor Marie Klare, i medici, gli infermieri e i soccorritori del Cisom saranno a disposizione di quante vorranno effettuare uno screening per la prevenzione del tumore alle mammelle. Ad accogliere i pazienti, la responsabile dell'ambulatorio, Anna Rita Catalano.

Lotta al cancro al seno, ma non solo. Partono infatti oggi anche numerose altre consulenze gratuite. Dalla medicina interna alla diabetologia, passando per l'oculistica e la nefrologia, anche se le visite più richieste sono al momento quelle cardiologiche e oncologiche. Spazio anche a uno sportello di ascolto psicologico e alle medicazioni post operatorie. Tutti gli interessati possono rivolgersi al parrocco della chiesa di via Galletti 30 dal martedì al sabato dalle 17.30 alle 18, la domenica dalle 10.30 alle 11.30, lasciando un proprio recapito. Si tratta, ovviamente, di un primo supporto concreto. Qualora si riscontrassero delle patologie, i medici dell'ambulatorio indirizzeranno i pazienti verso le strutture più idonee.