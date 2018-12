Pecore, pastorelli, artigiani e fabbri non sono di terracotta ma hanno i volti dei piccoli studenti della scuola Manzoni Impastato, al plesso La Pira. Più di 20 le classi coinvolte, dalle sezioni della scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado. Oltre 600 le ore di lavoro necessarie per allestire in ogni particolare la scenografia. La rievocazione della natività sarà accessibile al pubblico fino a domani, 21 dicembre.