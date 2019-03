Orlando: "Palermo è la città che ha il parco autobus più giovane d'Italia" | VIDEO

Presentati altri 51 nuovi mezzi, entreranno subito in servizio. Cimino, presidente Amat: "Stiamo creando le condizioni affinché ci sia un potenziamento per le linee, in modo da servire meglio la periferia". Novità all'orizzonte per i disabili