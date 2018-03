Strapalermo, si corre per la ricerca: la città si colora di arancione per i papà | VIDEO

Novità di questa edizione, l'apertura di un village con spazi dedicati ai ragazzi e giochi a due in cui padri e figli potranno cimentarsi insieme. Si prevedono numeri da record.

Mancano pochi giorni alla nuova edizione di StraPalermo - Corri Strapapà, l'evento di punta di Acsi Sicilia Occidentale che lo scorso hanno ha colorato di arancione la città con oltre diecimila persone coinvolte. Iscrizioni aperte, ma si preannunciano numeri altissimi. Attività fisica, solidarietà e riappropriazione dei propri spazi tra gli obiettivi dell'edizione 2018 della manifestazione che quest'anno si fa ancora più grande. Rispetto all'edizione 2017, la Strapalermo, in collaborazione con Bnl-Gruppo Bnp Paribas, contribuirà ad incrementare la raccolta fondi a favore della fondazione Telethon. Testimonial il piccolo Domenico Russo, già volto noto di Telethon.

Villaggio e gara podistica sono stati presentati oggi a villa Niscemi alla presenza, tra gli altri, del sindaco Leoluca Orlando e del neo senatore Davide Faraone. Ad aprire la manifestazione sarà uno spettacolo di beneficenza in favore di Telethon che si terrà giovedì 15 marzo alle 21 al teatro Golden. Tra gli artisti he scenderanno in campo per la solidarietà, sotto la direzione artistica di Sandro Dieli, Anna Bonomolo e Diego Spitaleri, Giorgia Meli e Lino Costa, Jack & The Starlighters, Street Chors e Tre Terzi.

Venerdì 16 si entra nel clou della manifestazione con l'apertura del Village Strapapà in piazza Verdi che resterà aperto fino a domenica alle 20. Tra le attività che sarà possibile svolgere nell'area gonfiabili, l'arrampicata, il bungeeRun, il toro meccanico e il calcio balilla umano. Si potrà inoltre provare il face painting e richiedere una scultura di palloncini.

La gara podistica partirà domenica alle 8.45 da via Cavour per proseguire per via Roma, via Torino, via Maqueda, per poi ripassare sotto l'arco di arrivo davanti alla libreria La Feltrinelli. I piccoli effettueranno il percorso solo una volta, mentre gli adulti, per i quali è aperta la competizione, tre volte. Per iscriversi occorre scaricare il modulo dal sito www.acsiciliaoccidentale.it e inviarlo via mail oppure recarsi in uno dei punti vendita (Tecnica sport di via Aquileia 38, centro commerciale Forum Palermo. Farmacia Menni, Parco della Salute, villetta Vincenzo Florio a Case Rocche oppure nella sede di Acsi Sicilia Occidentale di via Leonardo da Vinci 17 o al Village Strapapà).