Pizzaioli freestyle a Palermo: musica e tradizione lievitano a Villa Niscemi | VIDEO

Sotto gli occhi di Orlando, protagonisti della giornata la fragranza dell'alimento più famoso al mondo, l'importanza dello studio per formare professionisti e le esibizioni di pizzaioli acrobatici.

Il profilo professionale del pizzaiolo è stato riconosciuto in Sicilia nel dicembre scorso con un decreto firmato dall’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla - presente oggi alla manifestazione - aprendo così un nuovo capitolo nel mondo della formazione. Obiettivo è però quello di ottenere tale riconoscimento a livello nazionale.

Competenza, disciplina e fantasia sono le tre parole vincenti per diventare pizzaioli professionisti. Ma anche formazione, negli ultimi mesi più che mai. Proprio per dare il giusto valore a questo mestiere, Villa Niscemi si è trasformata per una mattina intera in una vera e propria "scuola di pizza". Dibattiti, consigli ma anche esibizioni e degustazioni di prodotti realizzati nel segno della tradizione siciliana, a base di impasti di farine e semole di grani antichi.