Pioggia e tuoni sulle vacanze d'agosto, acquazzone a Palermo: strade come fiumi | VIDEO

Traffico in tilt in zona piazza Indipendenza dove sono saltati alcuni tombini, creando non pochi disagi agli automobilisti, come si può vedere in un video inviato alla redazione di PalermoToday da Marco Urso. Un temporale improvviso ha salutato il primo weekend agostano, lasciando però quasi inalterate le calde temperature che si registrano ormai da alcuni giorni. Vigili del fuoco in azione in diverse zone della città.