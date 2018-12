La natura, l'arte, le tradizioni: ciò che rende Petralia "il borgo più bello d'Italia"| VIDEO

Petralia Soprana affascina. Il Paese più bello d’Italia ha inebriato anche il regista madonita Ivan D’Ignoti che, ritornato nella sua terra per le feste natalizie, ha voluto rendere merito alla bellezza del borgo. Le riprese sono state eseguite all’alba e al tramonto, i momenti della giornata preferiti dal regista.

"L’idea - spiega D’Ignoti - è nata dopo che il 'Kilimangiaro' ha eletto Petralia Soprana come borgo più bello in Italia. Ero tornato da poco nella mia terra, in Sicilia, per una pausa dopo il progetto di Scherzi a Parte. Non potevo perdermi l’occasione di fare qualche scatto... poi quando mi sono trovato a percorrere le vie e viuzze del centro storico mi è venuta l’idea di fare conoscere la bellezza di Petralia Soprana attraverso i social che oggi sono diventati il mezzo di comunicazione più diretto e quotidiano per tutti, giovani e meno giovani. Mi sono rivolto al sindaco Pietro Macaluso che insieme a tutta la comunità ha accettato a braccia aperte la mia idea. Grazie all’aiuto di tutta Petralia Soprana sono riuscito a realizzare uno spot breve e fresco diretto a tutti coloro che amano i viaggi e la bellezza. I giovani fanno dei viaggi costosi in giro per il mondo e li capisco, sono esperienze da vivere… ma a volte è meglio fermarsi ad osservare quello che abbiamo vicino e Petralia Soprana è un perfetto esempio di qualcosa di prezioso che abbiamo proprio sotto il naso".