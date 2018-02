Pestaggio Ursino, i centri sociali: "Risposta alle provocazioni, se lo doveva aspettare" | VIDEO

A parlare in rappresentanza di Anomalia e di altre realtà di estrema sinistra è Giorgio Martinico: "Non rivendichiamo il gesto, ma difenderemo e saremo solidali verso gli autori offrendo loro supporto materiale e legale"

Per Martinico l’episodio di ieri è da considerasi in qualche modo prevedibile. “Chi ha portato avanti per settimane una campagna d'odio e provocazione, andando in giro a fare il bullo, si sarebbe dovuto aspettare una reazione del genere. Hanno scelto di confrontarsi su questo piano e hanno ricevuto una risposta".

Il rappresentante dei centri sociali ha sottolineato la posizione sua e quella dei "compagni". "Pensiamo valga la pena difendere il valore antifascista di questa città. Sabato - continua Martinico - ci sarà il comizio di Roberto Fiore e già ci siamo costituiti come cartello di associazioni, partiti e collettivi, per lanciare la mobilitazione. E' fondamentale esserci per far sapere che non sono graditi e non rispecchiano l'anima multiculturale e aperta di questa città".

"Abbiamo chiesto al Questore, al Prefetto e al Sindaco - dichiara portavoce di “Potere al Popolo”, Angelo Candiloro - di non permettere alcun comizio fascista. Nel pomeriggio manifestazione. Bisogna capire realmente il movente dell’aggressione. Sicuramente è un episodio che inasprisce il clima”.