La "scinnuta r'Addulurata", alla chiesa di San Nicola da Tolentino iniziano le celebrazioni pasquali | VIDEO

Si tratta di una tradizione antichissima, risalente al 1600 e istituita dalla congregazione di Nostra Signora de la Soledad.

Centinaia i fedeli accorsi ieri sera per prendere parte al rito sacro. Anche quest'anno, la statua della Madonna, fatta scendere dalla sua nicchia, ha raggiunto la "vara" che l'ha condotta fino all'altare maggiore della Cappella e poi in processione in via Maqueda, dove ha sede la chiesa di San Nicola da Tolentino.

La congregazione di Nostra Signora de la Soledad, fondata nel 1590, è la più antica della città per ciò che riguarda quelle dedicate alla Madonna Addolorata.