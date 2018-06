"E' nato!": partorisce in taxi appena arriva in ospedale | VIDEO

Un urlo, gli applausi, le lacrime. Aveva chiamato un taxi per andare in ospedale a partorire. Ma una donna non ha fatto in tempo a salire le scale del Buccheri La Ferla e ha fatto nascere il suo bambino sul taxi. Operazione perfettamente riuscita. Ad avvisare il 118 era stato il tassista, che però non ha dovuto "partecipare" al parto: la ragazza era accompagnata da un'ostetrica e altri medici. E' successo questa mattina.

"Mi è arrivata una chiamata - racconta il tassista, Aldo Berrett, a PalermoToday - e sono andato a prendere una giovane coppia. La donna, una trentenne, aveva le doglie. Mi sono diretto verso il Buccheri La Ferla e non appena arrivati al pronto soccorso le si sono rotte le acque in macchina. Non ha fatto neanche in tempo a scendere dal taxi. A questo punto sono subito andato a chiamare i medici che sono stati bravissimi".

La grande apprensione si è trasformata in gioia quando dal taxi è arrivato un urlo: "E' nato!". Per i medici l'unica cosa che restava da fare a quel punto era tagliare il cordone ombelicale e accompagnare il bambino e la mamma all'interno dell'ospedale. "Alla fine - chiude il tassista, della cooperativa Trinacria - il marito mi ha ringraziato tantissimo. Poi sono andato a far lavare il taxi...".