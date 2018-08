"La cultura non è solo rascatura", omaggio a Palermo nella parodia de "La Cintura" di Alvaro Soler | VIDEO

La parodia di una delle hit più famose dell'estate per omaggiare la capitale italiana della cultura e dell'accoglienza e affermare anche giocando che "la conoscenza non può prescindere dal coltivare lo scambio tra diversità". Un viaggio tra le cupole rosse della Chiesa di San Cataldo, i giardini della Zisa, il Teatro Massimo, piazza Pretoria e il blu del mare incastonato come una gemma dal piano del Foro Italico. Non mancano poi panelle, arancine e "rascatura". Il video-parodia de "La Cintura" di Alvaro Soler, realizzato e interpretato da Nicolò Piccione con il supporto al testo di Francesco Giovenco, vede anche la partecipazione di alcuni giovani migranti che vivono a Palermo.