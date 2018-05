Un sorriso per Giuseppe, a Pisa un parco per il piccolo palermitano andato via troppo presto | VIDEO

"Sorridi" è la parola, composta da palloncini argentati, che accoglie i bambini all'ingresso del parco. È stato inaugurato nei giorni scorsi allo Stella Maris di Calambrone, a Pisa, il "Parco del Sorriso - I Giochi di Giuseppe Cefalù", un giardino con installazioni inclusive che permettono a tutti bimbi in terapia presso l’istituto di poter giocare senza barriere.

Il "Parco del Sorriso" è nato dalla volontà di Elisa e Giovanni, genitori di Giuseppe Cefalù, di tenere viva la solarità e la voglia di sorridere del loro piccolo, strappato alla vita da un male incurabile nell'estate del 2015 al Meyer di Firenze, dove era ricoverato per l'aggravamento di una forma tumorale che aveva trasformato la sua vita e quella di sua madre e di suo padre in un calvario. Presenti all'inaugurazione, insieme ai genitori, l'avvocato Giuliano Maffei, presidente della Fondazione e la dottoressa Stefania Bargagna, responsabile dell’Unità semplice di riabilitazione (di Alta Specialità) per le gravi disabilità dell'età evolutiva.