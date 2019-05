Palermo in C, Albanese: "Sentenza che non capiamo, stiamo preparando l'appello" | VIDEO

Il presidente commenta la sentenza del Tribunale Federale: "I nostri legali sono già al lavoro. Non ci sentiamo in C, siamo fiduciosi. La nuova società sta preparando un’evidenza fondi da presentare alla Lega per far vedere che tipo di campionato ha intenzione di fare in caso di promozione in Serie A"