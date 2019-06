Tutto pronto per il Palermo Pride "favolosamente antifascista": c'è anche la prof Dell'Aria | VIDEO

L'onda arcobaleno sta per travolgere la città. Concerti, performance e incontri fino alla parata del 28 giugno, sotto il segno di una rivolta che 50 anni fa diede una scossa alle coscienze e il primo soffio di vita al movimento di liberazione omosessuale, fuori da un bar di New York, lo Stonewall Inn. Madrina di questa edizione, la direttrice del Teatro Biondo Pamela Villoresi. Inedito il percorso: concentramento alle 16 all'inizio di via Roma, lato stazione, con partenza alle 18 e arrivo ai Cantieri Culturali alla Zisa. Alla presentazione anche il sindaco Leoluca Orlando: "Conferma di un cammino di leggerezza della nostra città e della Costituzione, con i suoi diritti contro la pesantezza dei comportamenti eversivi di chi quei diritti viola".