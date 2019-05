Da Palermo a New York in gommone: Sergio Davì sfida i ghiacciai della Groenlandia | VIDEO

La partenza è fissata per venerdì 21 giugno alle 12 dal Marina Arenella. Quasi 7 mila miglia lungo una rotta che attraversa i ghiacci del Nord Atlantico. Il tutto in circa 2 mesi, in solitaria e su un gommone di 11 metri. Tra gli obiettivi della missione, la tutela dell'ambiente marino e il contrasto alle microplastiche