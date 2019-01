Caos società, Facile: "Follieri? Se vuole il Palermo si faccia avanti" | VIDEO

"Vi spiego cosa sta succedendo". Tutti calmi, Emanuele Facile prova a fare chiarezza sul caos Palermo e risponde alla valanga di domande dei giornalisti. Con una premessa: "Non ci sono i presupposti per un fallimento". Il socio dell'advisor Financial Innovations Team e amministratore delegato questa mattina, negli uffici del Renzo Barbera, di fronte al plotone di cronisti ha parlato di tutto. Da Follieri, al progetto inglese, allo spettro del crack finanziario, al coinvolgimento di Albanese.

"Non sta succedendo niente - ha esordito - c'è un percorso che stiamo attuando. Siamo interessati al progetto Palermo. In queste ore sono comparsi articoli con notizie false, e posso solo rispondere solo dicendo quelle che sono le realtà dei fatti". Così sui documenti da spedire alla Lega: "Noi abbiamo inviato quello che è richiesto dai regolamenti nei tempi previsti. Siccome la struttura societaria non è comunissima, una società quotata ha molteplici azionisti, abbiamo chiesto dei chiarimenti su quali dovessero essere le persone per cui sono richieste informazioni, abbiamo dato quello che ci era stato richiesto e ci è stata richiesta una integrazione di informazioni. Stiamo cercando di capire qual è l'integrazione richiesta. Noi entro il 20 gennaio abbiamo consegnato tutto ciò che ci era stato richiesto, le integrazioni verranno successivamente. Rischio iscrizione al prossimo campionato? Non ci sono i presupposti perché questo possa accadere".

Quindi su Follieri: "Questa è una società quotata, se vuole il Palermo si faccia avanti. Chiunque volesse comprare il Palermo ha la possibilità di andare in borsa, comprare le azioni. Se supera il 29,9 dovrà comprarle tutte".

Infine sui capitali da immettere, Facile ha spiegato: "A partire da questi giorni inizieranno ad arrivare i capitali. Bisogna tenere conto che pochi giorni fa c'è stata la decisione della Cassazione, era una cosa importante non perché venissero messi dei soldi ma per capire quali erano i rischi a cui la società andava incontro, questi sono stati chiariti e adesso il piano procede con le immissioni dei fondi".