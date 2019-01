Palermo "vale il viaggio" e conquista 3 Stelle Michelin, la gioia di Orlando: "Missione compiuta" | VIDEO

Ci sono i mosaici e i pavimenti policromi della Martorana, il Trionfo della Musica del Teatro Massimo, i giochi di sguardi e le nudità della Fontana di piazza Pretoria. Un dedalo di monumenti, scorci, vicoli e sapori che hanno consentito a Palermo di conquistare 3 Stelle Michelin, entrando così di diritto tra le città per cui "vale il viaggio".

L'annuncio a sorpresa è arrivato nel primo pomeriggio nella Sala Onu del Massimo, in occasione della presentazione della collana di Guide Verdi che a Palermo ha dedicato una guida Week&Go. Proprio al Teatro di piazza Verdi sono state attribuite due Stelle, classificandosi così tra i luoghi che "meritano una deviazione" durante il viaggio. La valutazione di Michelin si basa sulla ponderazione di diversi criteri: prima impressione, notorietà, ricchezza patrimoniale o naturale, importanza storica, bellezza, fascino/autenticità, qualità della gestione e della manutenzione, qualità dell’accoglienza e della visita.

La Guida Verde Week&Go Palerme è tascabile, pratica e comoda da portare in giro. Contiene le informazioni essenziali per approfittare al meglio di un weekend di vacanza: i monumenti da visitare classificati con il simbolo delle stelle Michelin, le indicazioni pratiche per il viaggio e il profilo culturale della destinazione. Per pernottare, mangiare, fare una pausa o un giro di shopping, si può attingere a piene mani tra oltre cento indirizzi di ristoranti, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, botteghe, negozi e hotel, selezionati direttamente dagli autori Michelin sul campo.

Le prime pagine offrono una carrellata di immagini dei siti più belli e una selezione di esperienze magiche che hanno colpito gli autori, imperdibili per il viaggiatore. "Questo riconoscimento per la città - ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando - è prestigioso perché prestigioso è chi lo rilascia. Questo riconoscimento ancora una volta e ancora di più mi spinge a dire che la missione è compiuta, che Palermo non è più la capitale della mafia ma è la capitale delle culture, la capitale della accoglienza in tutte le sue accezioni, anche quella rivolta ai turisti. Queste tre stelle sono in realtà la somma di centinaia di piccole stelline, quelle che io chiamo le tessere del mosaico di Palermo, perché tanti in questi anni hanno contribuito in tutti i settori e in tutti i mondi vitali della città a raggiungere questo risultato”.