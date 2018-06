Auto rosanero sfreccia a Falsomiele e incita la squadra: "Palermo, vinci per noi" | VIDEO

Tutto pronto per la finale di ritorno dei playoff a Frosinone che dalle 20.30 deciderà chi conquisterà la serie A. Tutti col fiato sospeso in città. In periferia un gruppo di giovani ha dipinto un auto con i propri colori del cuore, intonando cori e slogan