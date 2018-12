Nazionale italiana di sciabola a Palermo, il neo 40enne Aldo Montano: "Obiettivo Tokyo 2020" | VIDEO

A Palazzo delle Aquile l'accoglienza ufficiale della Nazionale italiana di sciabola maschile e femminile (che fino a venerdì sarà in città per gli allenamenti collegiali all'istituto Gonzaga), che costituisce il primo atto delle iniziative in programma in città per il 2019