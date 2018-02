Capitale della cultura, Sgarbi: "Dalla Regione un milione di euro per Palermo" | VIDEO

L'assessore regionale ai Beni culturali ha presentato al Real Albergo dei Poveri gli oltre 50 eventi promossi dalla Regione all'interno della manifestazione.

Insieme a lui, l'assessore comunale alla Cultura Andrea Cusumano. Come anticipato qualche giorno fa dal presidente della Regione Musumeci alla Bit di Milano, il governo stanzierà un contributo di un milione, oltre a quello già riconosciuto dallo Stato, per Palermo capitale italiana della cultura 2018 e per tutti quei Comuni che nei prossimi anni dovessero conquistare dei primati nazionali o internazionali. "Ha fatto bene - ha detto il professore e critico d'arte - credo che nessuna capitale della cultura abbia avuto in questi anni un contributo regionale pari a quello statale".

Mostre di arte antica, moderna e contemporanea, allestimenti, ricostruzioni e rassegne fotografiche. Sono oltre 50 gli eventi promossi dall'assessorato regionale per celebrare "l'anno della cultura". Iniziative che interesseranno in parte anche la città di Taormina, gemellata per l'occasione, e che saranno preludi di mostre che si terranno tra il 2019 e il 2020 e che saranno maggiormente legate all'aspetto comunicativo: da un corto sulle meraviglie di Sicilia a delle proiezioni sulla facciata del teatro Massimo, passando per delle sessioni di lettura sul potere divulgativo del linguaggio dell'immagine.

Punti forti del programma "Il ruggito della velocità" in corso all'Albergo delle Povere, la mostra "Antonello e Laurana" che sarà visitabile dal 15 marzo a Palazzo Abatellis, "Il ritorno di donna Franca Florio" a Villa Zito dal giorno seguente (con patrocinio dell'assessorato), l'esposizione delle foto ottocentesche del centro regionale del catalogo Villino Favaloro (23 aprile) e l'antologica su Robert Capa dal 24 aprile sempre nel luogo in cui oggi sono state presentati gli eventi.

"Le iniziative sono talmente complesse - ha detto Sgarbi - che non si possono riassumere in un'intervista del c.... di un minuto. Sono convinto di fare cose importantissime, ma che significa dirle così?". "C'è una bellissima sinergia - ha aggiunto Cusumano - con la Regione. Uno dei primi obiettivi era quello di fare sistema ed è stato certamente raggiunto".