Palermo, Beppe Accardi all'attacco di Mirri: "Altro che amore, il suo è solo interesse" | VIDEO

Schietto e mai banale. Beppe Accardi ha deciso di andare prepotentemente contro corrente, in un momento in cui il nuovo Palermo è riuscito a mettere tutti d’accordo. Ma questa non è affatto una novità, perché l’indole del procuratore sportivo palermitano è sempre stata quella di non avere peli sulla lingua. Accardi tuona, raccontando la propria versione dei fatti sulle trattative che hanno visto interessarsi al Palermo, prima York Capital e poi il fondo arabo in corsa insieme a Hera Hora nel bando per l’assegnazione del nuovo corso rosa. “Si parlava di basi solide da cui ripartire, eppure – dice Accardi al margine della Palermo Football conference che si è svolta al Tc1 – si parla già di possibile vendita in caso di approdo in B. Questo non è il mio Palermo e nel calcio – conclude – nessuno è soltanto un tifoso, ognuno penserà ai propri personali interessi”.

