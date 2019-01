L'ospedale di Petralia Sottana sommerso dalla neve | VIDEO

"La situazione che vedete nel video è foto in allegato, si trova a Petralia Sottana in provincia di Palermo, questo è l'ospedale Madonna dell'alto l'unico del territorio, il più vicino si trova a 80 chilometri - scrive Luca Calderaro a PalermoToday -. Da circa due anni è stato chiuso il reparto maternità in quanto non si raggiungeva la quota di 500 parti all'anno, questa decisione non ha tenuto conto della situazione geografica in cui si trova ovvero a mille metri di altitudine, il che vuol dire che se una madre deve partorire in una giornata come quella che vedete nel video rischia di morire in quanto già è difficile raggiungere l'ospedale del proprio paese pensate fare 80 chilometri con questa bufera. Il nostro ospedale ha una struttura nuovissima ma per problemi legati alla politica sono stati chiusi tantissimi reparti un altro di questi è l'ortopedia, pensate che a 18 chilometri si trova la seconda stazione sciistica della Sicilia Piano Battaglia e se qualcuno si fa male non è possibile garantire un minimo di servizio. In passato era stata istituita una zona franca montana che manteva i centri nascita in zone disagiate ma adesso ss come per magia tutto è cambiato".