Ospedale Civico, alla scoperta del nuovo pronto soccorso | VIDEO

Prende forma il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Civico. Il direttore generale Giovanni Migliore ha mostrato su Facebook alcune immagini della nuova struttura. "Si lavora senza sosta - scrive - al montaggio degli arredi del nuovo #prontosoccorso ...già pronta la zona #triage e i box codici rossi".

I lavori sono partiti a novembre 2016 e la prima tranche - l'area per l'osservazione breve intensiva - era stata consegnata già nel mese di giugno. In dirittura d'arrivo l'area per i casi più gravi e quella per la radiologia.