Palermo capitale della cultura, Orlando presenta il progetto alla Bit di Milano | VIDEO

Il sindaco, accompagnato dal presidente della Regione Nello Musumeci, ha partecipato alla conferenza stampa alla Borsa internazionale del Turismo.

"Un progetto originale, di elevato valore culturale e umanitario e fortemente orientato all’inclusione. Perché - ha detto il primo cittadino - Palermo non è solo capitale italiana della cultura 2018 ma "capitale delle culture, riferimento di tutti coloro che arrivano e si sentono palermitani come noi”.

Ospiti del “Progetto Sicilia” anche gli assessori regionali al Turismo, Sandro Pappalardo e ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi e l'assessore comunale alla Cultura, Andrea Cusumano. Quest'ultimo ha annunciato insieme al sindaco che “Love Difference”, il tavolo d’arte di Michelangelo Pistoletto, simbolo delle culture del Mediterraneo, sarà montato mercoledì (14 febbraio) alla Fondazione Sant’Elia dove resterà fino alla fine di Palermo2018.

A Michelangelo Pistoletto sarà conferita la cittadinanza onoraria di Palermo, il prossimo 10 marzo, durante “Palermo Laboratorio del dialogo tra le culture” del MiBACT per l’Anno Europeo del Patrimonio 2018. Sempre il 10 marzo è prevista la Notte Bianca dell’UNESCO con l’apertura dei monumenti della Palermo arabo-normanna – Cattedrale, Cappella Palatina, Martorana, San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti, Castello della Zisa (che inaugura il bookshop e i nuovi spazi dedicati all’accoglienza) e Ponte dell’Ammiraglio. Fuori porta, duomo e chiostro di Monreale.

Un passo indietro: il 9 marzo, la presentazione della Festa europea della Musica con il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il pianista Ezio Bosso, direttore stabile del Teatro Verdi di Trieste (testimonial Festa della Musica2018) e l'ex ministro della Cultura francese, Jack Lang, grazie al quale la Festa è nata in Francia nel 1982. “I grandi eventi di Palermo Capitale si innestano su un tessuto sinergico già attivo nella città - dicono Orlando e Cusumano - composto dei tanti festival, cartelloni teatrali, eventi, manifestazioni, che hanno già reso viva Palermo da anni. Palermo è la città europea che è maggiormente cambiata negli ultimi quarant’anni: passata da capitale della mafia a capitale della cultura, ha saputo reinvestire la sua voglia di fare, il suo bagaglio di sincretismo straordinario fatto di culture stratificate. Per questo motivo, il progetto ha convinto il MibACT che ha scelto Palermo laboratorio del dialogo tra le culture come uno dei 5 eventi-faro dell’Anno Europeo del Patrimonio 2018”.

Il 2 marzo l’Aga Khan Trust for Culture (AKTC) presenterà in anteprima mondiale il progetto di ricostruzione del suq, della moschea degli Omayyadi e del minareto di Aleppo, patrimonio UNESCO, distrutti nel 2013 durante il conflitto. In questa occasione sarà esposto a Palermo un Corano di 1,20 metri per 1,40 metri in foglia d’oro, dalla collezione dell’Aktc. I progetti di Palermo2018 sono tantissimi: si va dalle mostre di livello internazionale - le immagini di Spencer Tunick, di Robert Capa, la mostra-evento su Antonello da Messina e le installazioni di Jan Fabre, Shozo Shimamoto o Martin Kipperberger fino a “ReSignifications” del Nobel Wole Soyinka - al Premio delle Arti del MIUR, al festival MigrArti del MIBACT, alla Festa Europea della Musica che porterà a Palermo mille giovani musicisti da tutta Europa in giugno.

E ancora, un esperimento di “opera lirica sociale” che coinvolgerà un intero quartiere fino al convegno internazionale sulle “Filosofie del Mediterraneo di ieri e di oggi”. Dal restauro di Palazzo Butera, museo della collezione Valsecchi – nel cuore di Manifesta - all’apertura di due nuovi “parchi”: Al Medina Al Aziz che ruota attorno all’antico Palazzo della Zisa, patrimonio UNESCO con altri otto monumenti del sito seriale arabo normanno - e il cuore verde del parco Casina Cinese-Pitrè. Prenderà vita un No Mafia Memorial, museo archivio laboratorio della lotta alla mafia. Palermo ha trovato spazi da offrire con rispetto a chi ha deciso di vivere qui: dall’Agorà Interreligiosa aperta a tutte le fedi, alla nuova Sinagoga. Infine, nascerà un portale unico dell’offerta culturale e turistica della città che unificherà le biglietterie dei luoghi culturali cittadini.