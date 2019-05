Si torna a sparare a Belmonte Mezzagno, le immagini dal luogo del delitto | VIDEO

Il corpo di Antonio Di Liberto, fratello dell'ex sindaco del paese e cugino del pentito Filippo Bisconti, è stato trovato in via Umbria, a bordo della sua auto. Carabinieri e uomini della scientifica sul posto per ricostruire le dinamiche dell'omicidio