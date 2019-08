La notte dei campioni al Barbera, Toni: "Felice che i fischi si siano trasformati in applausi" | VIDEO

La notte dei campioni al Renzo Barbera: al termine della festa rosanero alcune delle vecchie glorie si sono fermate a parlare in mixed zone. Sorrisi smaglianti per Luca Toni, l’uomo volante dai 30 gol a stagione ha finalmente chiuso la diatriba con la città. “Sapevo che non erano fischi di odio, la gente palermitana mi ha sempre voluto bene”.

Entusiasmo alle stelle per il presidente Dario Mirri: “Abbiamo assistito alla festa dei colori rosanero. I ventimila spettatori sono una grande vittoria per tutto il popolo palermitano, la scommessa però deve ancora iniziare”.