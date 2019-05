Nonno rider in sella 10 ore al giorno per tutta Palermo: "Così aspetto la pensione" | VIDEO

A 67 anni tutti i giorni percorre la città in scooter per consegnare pranzo e cena a domicilio. Per una cifra tra i tre e i sei euro a consegna si trova in sella a competere con colleghi giovanissimi. "Loro sono più svelti", dice ai microfoni di NewsMediaset