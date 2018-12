Pd, Zingaretti in città: "Un segno di debolezza non fare le primarie in Sicilia" | VIDEO

Il governatore della Regione Lazio candidato alla segreteria nazionale dem all'Astoria Palace per partecipare all'iniziativa "Piazza Grande": "Se il Pd non cambia non sarà mai alternativa credibile". Tra i presenti in sala Teresa Piccione, Salvatore Lupo e Antonello Cracolici