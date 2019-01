La neve imbianca mezza Palermo, è tempo di magia e palle di neve | VIDEO

Dalle vette innevate di Monte Cuccio, visto da viale Leonardo da Vinci, al nevischio sui tetti delle auto in via Petralia Sottana. La temperatura polare che ha investito la Sicilia ha portato grossi fiocchi anche in viale Campania e viale Strasburgo