Ciminna, una quercia e una stele in ricordo dei magistrati vittime della mafia | VIDEO

L'albero come simbolo di forza, la forza della memoria e del coraggio dei 27 eroici servitori dello Stato assassinati nell'adempimento del loro dovere. Il presidente della Regione Nello Musumeci in visita: "Tenere alta la testimonianza e rendere omaggio alla memoria di chi non c'è più"