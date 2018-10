Disabilità, musicoterapia e riciclo della plastica: "Così superiamo le barriere" | VIDEO

L'uso di materiale di recupero per creare oggetti d'arte e la musica come strumento per entrare in contatto con il proprio corpo. E' l'iniziativa dell'associazione "Luce nelle mani" organizzata allo Stadio delle Palme per le persone con disabilità motorie