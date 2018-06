Street art contro il degrado, allo Sperone il murales di Tellas tra aranci e limoni | VIDEO

L'arte per la riqualificazione urbana e sociale. Si chiama "Terra e Mare" il progetto che unisce simbolicamente il centro di Faenza e la periferia di Palermo. L'opera si trova lungo la parete di fronte al complesso di case popolari tra via Bennici e via Adorno, davanti all'Ecomuseo del Mare Memoria Viva