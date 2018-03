Nautilus, in viaggio tra rotte immaginarie: vecchie carte nautiche diventano quadri | VIDEO

L'installazione al Museo Riso comprende 16 opere pittoriche su carte geografiche e 5 diari di bordo dipinte senza l'uso di pennelli ma direttamente col corpo dall'artista Concetta De Pasquale.

La pittrice di bordo lombarda continua a raccontare il mare dei suoi tanti viaggi in barca a vela, intrecciando realtà e fantasia e utilizzando una tecnica mista che intreccia su carta cotone, metallo e plexiglas. Il tema è quello immaginifico dell'andar per mare, ma ripercorso attraverso elementi basilari nella storia della navigazione quali portolani, carte nautiche, e imbarcazioni. La mostra resterà aperta e visitabile fino al 3 aprile nell'ex Foresteria di Palazzo Riso e poi successivamente, in un percorso itinerante, sarà ospitata a Marsala, La Spezia e Venezia. Ingresso intero 6 euro, ridotto 3.