Monumenti a portata di mano e testi in Braille: una "mostra tattile" per non vedenti | VIDEO

C'è il plastico di Palazzo dei Normanni con i suoi giochi di archi, bifore e ogive. Le torri e le mura del Castello Ursino di Catania in pietra lavica e persino una riproduzione, con tanto di eruzione sonora, dell'Etna. Una mostra dedicata a ciechi e ipovedenti ma anche a tutti coloro che si vogliono avvicinare a questo mondo, quella che è stata organizzata in piazza Bologni, davanti al Museo Riso, in occasione della XII Giornata nazionale del Braille.

Un polo itinerante in cui tutti i visitatori potranno toccare con mano e "visitare" alcuni dei monumenti più rappresentativi dell'Isola. Ma non solo. Realizzate infatti anche delle spiegazioni in Braille della Casa delle Farfalle, ospitata all'interno dei giardini del Museo. In un pullman appositamente strutturato per lo scopo, sono stati realizzati due ambienti: nel primo c’è uno Show-room dove sono esposti una selezione di ausili e articoli tecnici ed informatici per i ciechi, che saranno spiegati dagli operatori ai visitatori. Sarà possibile quindi visionare strumenti per la scrittura, la didattica, strumentazioni informatiche e accessori d'uso quotidiano domestico e personale, come utensili per la cucina, etichettatori, riconoscitori di colori.

In un secondo ambiente è stato allestito un "Bar al Buio", per proporre ai visitatori, l'esperienza sensoriale del caffè a "parti invertite". Il pullman è dotato di una pedana mobile per l’accesso ai portatori di handicap su sedia a rotelle. “Già da qualche anno - dice Ludovico Gippetto, presidente della Extroart - ci occupiamo di offrire ulteriori opportunità per divulgare, a un pubblico ancor più vasto, il messaggio di integrazione sociale delle persone con grave patologia visiva nel loro disagio quotidiano. Di fatto la cecità genera nella persona la perdita di autonomia e di conseguenza la capacità di 'fare', confinando la stessa tra le disabilità più gravi. Grazie al supporto della stamperia regionale del Braille doneremo al Museo Riso delle tavole in braille per far toccare ai non vedenti il museo”.