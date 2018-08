Guendalina, Lulù, Lauria e Roggero tornano in mare: liberate 4 tartarughe Caretta caretta | VIDEO

Guendalina, Lulù, Lauria e Roggero sono state reimmesse in natura, nello specchio d’acqua antistante la sede nautica del Club Canottieri Roggero di Lauria a Mondello. Tantissimi i curiosi, tra grandi e piccini, accorsi questa mattina in spiaggia per assistere alla liberazione delle quattro tartarughe, curate dai veterinari del centro di Referenza nazionale sul benessere, monitoraggio e diagnostiche delle malattie delle tartarughe marine dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

La prima a tornare in mare è stata Guendalina, un esemplare femmina di circa 12 kg che è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere un amo in esofago, e a un’incisione femorale e intestinale per asportare la lenza dall’intestino. Dopo Guendalina, è stata liberata Lulù, una femmina di 26 kg, recuperata dalla Capitaneria di Porto senza un arto e anch’essa con un amo in esofago. Stessi interventi di Guendalina per la terza, chiamata Lauria. L’ultima tartaruga che ha potuto riabbracciare l’acqua è stata Roggero, un maschio di circa 30 kg, ritrovato con una lesione al carapace.

Presenti, tra gli altri, alla manifestazione, il presidente del Club Canottieri Giorgio Matracia e il commissario straordinario dell’Izs Sicilia Salvatore Seminara. “La reimmissione nel loro habitat naturale, in ambienti fortemente antropizzati - spiega il direttore sanitario dell’IZS Sicilia Santo Caracappa - è utile per fare crescere quella cultura di sensibilizzazione verso la biodiversità e l’ambiente. Con la nostra presenza qui oggi vogliamo dare un segnale importante, che il genere umano e quello animale possono coabitare. Non dimentichiamoci che due anni fa una tartaruga ha nidificato proprio sulla spiaggia di Mondello”.