Palermo piange ancora per Borsellino: ore 16.58, tutti in silenzio in via D'Amelio | VIDEO

I nomi delle vittime nel 27esimo anniversario della strage mafiosa, risuonano forti in una strada colma di gente. Tra i presenti, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Vincenzo Agostino: "Se mia moglie non ha verità e giustizia non riposa in pace"