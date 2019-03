Il ministro Grillo a Corleone: "Rendo omaggio al pediatra Giuseppe Liotta e a chi lavora in territori disagiati" | VIDEO

Prima Palermo, con l'Ismett e l'Ospedale dei bambini, poi Corleone. E' proseguita così la giornata siciliana del ministro della Salute Giulia Grillo. "Sono venuta a vedere questo piccolo ospedale - ha detto al termine della visita - perché avevo voglia di vedere come era organizzato e gestito un presidio in un territorio considerato zona disagiata Ho trovato una situazione molto ben gestita e curata. Abbiamo sempre il solito problema della carenza di personale dell'area dell'emergenza, una criticità che sono impegnata a risolvere in prima persona, e quella dei punti nascita che si trovano in territori disagiati magari con un numero di parti inferiore a quello previsto per legge ma che continuano a svolgere un ruolo importante".

Una visita che è anche "un tributo verso quei medici che scelgono di lavorare in posti disagiati", come Giuseppe Liotta, il pediatra di 40 anni morto lo scorso novembre mentre tentava di raggiungere proprio l'ospedale di Corleone durante l'alluvione che ha colpito il Palermitano. "A Palermo avevo intenzione di visitare altre strutture - ha sottolineato Grillo - ma siccome il tempo è poco, l'ho dedicato all'ospedale di Corleone. Sono voluta venire qui perché purtroppo questo inverno, un pediatra, nel recarsi qui, ha perso la vita". Nell'ospedale di Corleone il ministro ha trovato, "il massimo impegno degli operatori per tenere in piedi la struttura con grandissima capacità di ottenere il massimo con le risorse che si hanno. Mi ha fatto molto piacere ed è una cosa che ho notato anche in altri piccoli ospedali forse perché c'è la percezione che la sanità è stata martoriata in questi anni".