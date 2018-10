Vince la mezza maratona e al traguardo trova il fidanzato: "Vuoi sposarmi?" | VIDEO

Emozione doppia per la vincitrice della gara femminile Lisa Locatelli. Appena tagliata la linea di arrivo, ha trovato il suo fidanzato Luca in ginocchio pronto a chiederla in sposa: "La mia prima volta in Sicilia rimarrà indimenticabile"