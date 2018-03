"Mettiamo insieme i cocci", i detenuti del Malaspina restaurano i reperti della Palermo punica | VIDEO

Si tratta di un progetto sociale realizzato dal Museo Salinas con l'istituto penale, che ha coinvolto sette ragazzi italiani e stranieri impegnati in un vero e proprio laboratorio di restauro.

Archeologi, restauratori e antropologi hanno lavorato - per la prima volta in Italia - insieme ai detenuti minorenni per un periodo di tre mesi per recuperare sette reperti archeologici risalenti alla necropoli punica. I reperti restaurati saranno visibili al Museo Salinas in una esposizione che resterà aperta a ingresso gratuito fino a domenica 25 marzo.