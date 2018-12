Il bilancio 2018 e gli auguri di un felice 2019, il messaggio del presidente Musumeci | VIDEO

A poche ore dall'inizio del nuovo anno il presidente della Regione, Nello Musumeci, fa il punto su quanto è stato fatto dalla sua Giunta nel 2018 e sulle aspettative del 2019 in un video diffuso sulla sua pagina Facebook.

"Abbiamo dovuto scalare le montagne - afferma il Governatore - ma alla fine di questo primo anno di lavoro qualche notizia positiva c'è, lo dicono i dati Istat: la disoccupazione cala leggermente e il prodotto interno lordo cresce. Segno evidente che il denaro che abbiamo messo in giro sul territorio comincia a dare i suoi frutti. I nostri uffici hanno speso e certificato 713 milioni di euro, denaro che rimane in Sicilia e che ci consente di essere tra le prime regioni del Mezzogiorno in termini di spesa di fondi europei, era da un pezzo che non succedeva".

La lista degli obiettivi raggiunti non finisce qui. "Abbiamo riattivato i cantieri di servizio - continua Musumeci - e quelli di lavoro. Abbiamo creato 500 posti in concorso per il personale sanitario e stanziato trecento milioni per l'edilizia scolastica. Sono solo alcune delle cose che son state fatte in questo anno. Sono numeri straordinari per un governo che quando è arrivato ha trovato solo macerie".

Poi il Presidente si concentra sul nuovo anno, il 2019: "Sarà caratterizzato da una maggiore crescita. L’augurio che rivolgo a tutto il popolo siciliano è che l'anno prossimo possa essere quello della rinascita, quello della speranza che si tramuta in certezza. Dio benedica la nostra Isola. E auguri di ogni bene a ciascuno di voi".