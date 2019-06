Palermo si stringe intorno al ricordo di Sebastiano Tusa: "I suoi gesti di bellezza sono indistruttibili" | VIDEO

In centinaia in Cattedrale per ricordare l'assessore regionale ai Beni culturali, 3 mesi dopo la tragica scomparsa nell’incidente aereo in Etiopia. Tra i presenti, insieme alla moglie Patrizia Li Vigni, il governatore Musumeci e il sindaco Orlando