Folla di curiosi per il nuovo libro di Marina Di Guardo: "Emozionante tornare nella mia terra" | VIDEO

La scrittrice, mamma della fashion blogger Chiara Ferragni, alla Feltrinelli per presentare "La memoria dei corpi", il suo sesto romanzo. Un ritorno al passato per lei che si dice fiera delle sue origini siciliane. "La famiglia fondamentale per la nostra felicità"