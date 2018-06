"Bassani, chi era costui?", Maturità a Palermo tra paure, perplessità e scaramanzie | VIDEO

Dopo le fatiche della temuta prima prova, c'è chi mangia, chi tiene stretto il proprio portafortuna, chi il vocabolario e chi è pronto a correre a casa. Siamo andati in giro per alcuni istituti della città, dal Vittorio Emanuele II al Regina Margherita, passando per il Benedetto Croce e il convitto nazionale per conoscere gli umori dei ragazzi